Пикфорд приготовил шпаргалку на случай пенальти в матче с «Вест Хэмом»

Вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд основательно подготовился к матчу восьмого тура английской Премьер-лиги против «Вест Хэма».

Голкипер «ирисок» заготовил шпаргалку на случай, если в матче против лондонцев в его ворота будет назначен одиннадцатиметровый. Вратарь наклеил на свою бутылку с водой распечатку графики, как исполняли удары лучшие пенальтисты в составе столичного клуба – Марк Ноубл, Майкл Антонио и Деклан Райс.

Jordan Pickford’s water bottle told him everything he needed to know about West Ham’s penalty takers pic.twitter.com/k1pJO85iv2