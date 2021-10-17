«Эвертон» с минимальным счётом уступил «Вест Хэму»

В восьмом туре АПЛ «Эвертон» принимал «Вест Хэм». Гости гораздо чаще контролировали мяч в этой встрече, но по моментам соперника не переиграли. Что касается голов, все решил удар Анджело Огбонны после подачи углового. «Молотобойцы» добыли победу со счетом 1:0 и догнали соперника на пятом месте.