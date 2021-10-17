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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Эвертон» с минимальным счётом уступил «Вест Хэму»

17 Октября 2021 • 17:52 Комментировать
Эвертон
0:1
Вест Хэм
окончен

В восьмом туре АПЛ «Эвертон» принимал «Вест Хэм». Гости гораздо чаще контролировали мяч в этой встрече, но по моментам соперника не переиграли. Что касается голов, все решил удар Анджело Огбонны после подачи углового. «Молотобойцы» добыли победу со счетом 1:0 и догнали соперника на пятом месте.

Протокол игры  
Эвертон 0:1 Вест Хэм
    74' Огбонна Анджело (0:1)
Пикфорд Джордан Коулмэн Шеймус Годфри Бен Кин Майкл Динь Люка Дукуре Абдулай Аллан Маркес Таунсенд Андрос Грэй Демарай Айуоби Алекс   79' (Гордон Энтони (   79') Рондон Саломон
Запасные: Бегович Асмир Мина Йерри Дэвис Том Гбамин Жан-Филипп Кенни Джонджо Тайрер Харри Доббин Льюис Холгейт Мэйсон
Фабьянски Лукаш Джонсон Бен Зума Курт Огбонна Анджело Крессуэлл Арон Соучек Томаш   79' (Доусон Крэйг (   79') Райс Деклан Боуэн Джаррод Бенрахма Саид   87' (Лансини Мануэль (   87') Форнальс Пабло   31' Антонио Майкл   10'
Запасные: Масуаку Артур Баптист Джамал Влашич Никола Эшби Харрисон Диоп Исса Ярмоленко Андрей Ареола Альфонс
17 октября. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Вест Хэм
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окончен Эвертон 0:1 Вест Хэм
17.10  18:30 Ньюкасл ... Тоттенхэм 3.3 3.7 2.15
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Сегодня, 17 Октября
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