«Эвертон» с минимальным счётом уступил «Вест Хэму»

В восьмом туре АПЛ «Эвертон» принимал «Вест Хэм». Гости гораздо чаще контролировали мяч в этой встрече, но по моментам соперника не переиграли. Что касается голов, все решил удар Анджело Огбонны после подачи углового. «Молотобойцы» добыли победу со счетом 1:0 и догнали соперника на пятом месте.
Протокол игры
|74' Огбонна Анджело (0:1)
Пикфорд Джордан • Коулмэн Шеймус • Годфри Бен • Кин Майкл • Динь Люка • Дукуре Абдулай • Аллан Маркес • Таунсенд Андрос • Грэй Демарай • Айуоби Алекс 79' ( Гордон Энтони ( 79') • Рондон Саломон
Запасные: Бегович Асмир • Мина Йерри • Дэвис Том • Гбамин Жан-Филипп • Кенни Джонджо • Тайрер Харри • Доббин Льюис • Холгейт Мэйсон
Фабьянски Лукаш • Джонсон Бен • Зума Курт • Огбонна Анджело • Крессуэлл Арон • Соучек Томаш 79' ( Доусон Крэйг ( 79') • Райс Деклан • Боуэн Джаррод • Бенрахма Саид 87' ( Лансини Мануэль ( 87') • Форнальс Пабло • 31'Антонио Майкл 10'
Запасные: Масуаку Артур • Баптист Джамал • Влашич Никола • Эшби Харрисон • Диоп Исса • Ярмоленко Андрей • Ареола Альфонс
17 октября. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).