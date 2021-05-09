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Гол Калверта-Льюинна позволил «Эвертону» одолеть «Вест Хэм»

09 Мая 2021, 20:28,

В 35-м туре АПЛ встретились команды, ведущие борьбу за еврокубки, - «Вест Хэм» с «Эвертоном». Игра получилась примерно равной, моментов было не очень и много, а гости набрали три очка.  В середине первого тайма Доминик Калверт-Льюинн получил мяч на ход и реализовал свой момент. После перерыва Владимир Цоуфал был близок к тому, чтобы сравнять счет, но попал в штангу. В концовке автор гола выманил на себя голкипера и подал на голову Джошуа Кинга, но и здесь сыграл каркас ворот.

Победа со счетом 1:0 позволила «Эвертону» вплотную подобраться к седьмому месту, а вот его соперник, идущий пятым, отстает на пять очков от зоны Лиги чемпионов.

Протокол игры  
Вест Хэм 0:1 Эвертон
    24' Калверт-Льюин Доминик (0:1)
Фабьянски Лукаш Цоуфал Владимир Доусон Крэйг Диоп Исса Крессуэлл Арон   59' (Фредерикс Райан (   59') Соучек Томаш   72' Лансини Мануэль   43' (Боуэн Джаррод (   43') Форнальс Пабло Лингард Джесси   75' Бенрахма Саид   73' (Ярмоленко Андрей (   73') Антонио Майкл
Запасные: Джонсон Бен Огбонна Анджело Бальбуэна Фабиан Одубеко Адемипо Ковентри Конор Рэндолф Даррен
Пикфорд Джордан Кин Майкл Мина Йерри   62' (Холгейт Мэйсон (   62') Годфри Бен Коулмэн Шеймус Дэвис Том Аллан Маркес   77' Сигурдссон Гильфи   85' (Делф Фабиан (   85') Динь Люка Ришарлисон   84' (Кинг Джошуа (   84') Калверт-Льюин Доминик
Запасные: Дукуре Абдулай Гомеш Андре Ольсен Робин Бернард Дуарте Нкунку Нильс Айуоби Алекс
09 мая. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Эвертон, Вест Хэм
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Комментарии (1)
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Underdog
09 Мая 2021, 22:07

Малыши сами себя убирают. А Челси с тяжелейшим графиком идёт по своему пути))))

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