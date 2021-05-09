Гол Калверта-Льюинна позволил «Эвертону» одолеть «Вест Хэм»

В 35-м туре АПЛ встретились команды, ведущие борьбу за еврокубки, - «Вест Хэм» с «Эвертоном». Игра получилась примерно равной, моментов было не очень и много, а гости набрали три очка. В середине первого тайма Доминик Калверт-Льюинн получил мяч на ход и реализовал свой момент. После перерыва Владимир Цоуфал был близок к тому, чтобы сравнять счет, но попал в штангу. В концовке автор гола выманил на себя голкипера и подал на голову Джошуа Кинга, но и здесь сыграл каркас ворот.

Победа со счетом 1:0 позволила «Эвертону» вплотную подобраться к седьмому месту, а вот его соперник, идущий пятым, отстает на пять очков от зоны Лиги чемпионов.