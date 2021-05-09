Гол Калверта-Льюинна позволил «Эвертону» одолеть «Вест Хэм»

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09 Мая 2021, 20:28,
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В 35-м туре АПЛ встретились команды, ведущие борьбу за еврокубки, - «Вест Хэм» с «Эвертоном». Игра получилась примерно равной, моментов было не очень и много, а гости набрали три очка. В середине первого тайма Доминик Калверт-Льюинн получил мяч на ход и реализовал свой момент. После перерыва Владимир Цоуфал был близок к тому, чтобы сравнять счет, но попал в штангу. В концовке автор гола выманил на себя голкипера и подал на голову Джошуа Кинга, но и здесь сыграл каркас ворот.
Победа со счетом 1:0 позволила «Эвертону» вплотную подобраться к седьмому месту, а вот его соперник, идущий пятым, отстает на пять очков от зоны Лиги чемпионов.
Протокол игры
|24' Калверт-Льюин Доминик (0:1)
Фабьянски Лукаш • Цоуфал Владимир • Доусон Крэйг • Диоп Исса • Крессуэлл Арон 59' ( Фредерикс Райан ( 59') • Соучек Томаш • 72'Лансини Мануэль 43' ( Боуэн Джаррод ( 43') • Форнальс Пабло • Лингард Джесси • 75'Бенрахма Саид 73' ( Ярмоленко Андрей ( 73') • Антонио Майкл
Запасные: Джонсон Бен • Огбонна Анджело • Бальбуэна Фабиан • Одубеко Адемипо • Ковентри Конор • Рэндолф Даррен
Пикфорд Джордан • Кин Майкл • Мина Йерри 62' ( Холгейт Мэйсон ( 62') • Годфри Бен • Коулмэн Шеймус • Дэвис Том • Аллан Маркес • 77'Сигурдссон Гильфи 85' ( Делф Фабиан ( 85') • Динь Люка • Ришарлисон 84' ( Кинг Джошуа ( 84') • Калверт-Льюин Доминик
Запасные: Дукуре Абдулай • Гомеш Андре • Ольсен Робин • Бернард Дуарте • Нкунку Нильс • Айуоби Алекс
09 мая. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Эвертон, Вест Хэм
Малыши сами себя убирают. А Челси с тяжелейшим графиком идёт по своему пути))))