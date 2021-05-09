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Калверт-Льюин – о шансах на попадание в еврокубки: «Мы должны продолжать верить»

09 Мая 2021, 20:55,

Форвард «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин прокомментировал победу над «Вест Хэмом» (1:0).

«Сложная игра, мы создали несколько моментов, но в основном были без мяча. Да, мы глубоко оборонялись, это некрасиво, но вся команда очень хотела победить.

Попадание в еврокубки? Думаю, что каждая следующая игра – это финал для нас, все матчи важны, мы просто должны продолжать верить и прилагать все усилия», - цитирует Калверта-Льюина Sky Sports.

«Эвертон» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от «Вест Хэма», идущего пятым, на три зачетных балла, при этом «ириски» сыграли на один матч меньше.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Эвертон, Доминик Калверт-Льюин
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