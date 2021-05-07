Анчелотти рассказал о состоянии Родригеса

Наставник «Эвертона» Карло Анчелотти рассказал, что полузащитник Хамес Родригес не сыграет с «Вест Хэмом».

«Родригес почувствовал дискомфорт на тренировке перед матчем с «Астон Виллой». На этой неделе он тренировался индивидуально, а не с командой. Это небольшое повреждение голени, но ему потребуется время. Думаю, что Хамес вернётся в общую группу уже на следующей неделе», - цитирует Анчелотти BBC.

Матч между «Вест Хэмом» и «Эвертоном» состоится в воскресенье, 9 мая, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 18:30 по московскому времени. «Ириски» по-прежнему сохраняют шансы на попадание в еврокубки.