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Анчелотти: «Не существует взаимосвязи между владением мячом и победами»

09 Мая 2021, 21:52,

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти высказался о победе над «Вест Хэмом» (1:0).

«Это была очень важная игра, потому что в случае поражения мы бы лишились шансов на попадание в еврокубки. Мы очень хорошо защищались, но было непросто. Во втором тайме мы должны были сыграть лучше, но это неважно, главное – победа. Меня не беспокоит то, сколько «Вест Хэм» владел мячом, потому что оно не дает вам голы. У нас другие сильные качества. Не существует взаимосвязи между владением мячом и победами, это что-то из другого вида спорта. Будем готовиться к следующей игре», - цитирует итальянского специалиста Sky Sports.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Эвертон, Карло Анчелотти
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