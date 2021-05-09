Мойес: «Нужно отдать должное «Эвертону», они здорово оборонялись»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал поражение от «Эвертона» (0:1).

«Мы здорово владели мячом, но не очень успешно играли в последней трети. Необходимо отдать должное «Эвертону», они прекрасно оборонялись сегодня. Мы допустили одну ошибку, которая перевернула игру, до неё «Эвертон» ничего не мог создать.

Шансы на попадание в Лигу чемпионов? Ничего не могу сказать. Никогда не знаешь, как будут играть другие команды, мы будем верить в лучшее. В любом случае это был хороший сезон для нас, конечно, сегодня я разочарован, потому что мы проиграли, но таков футбол, нужно реализовывать свои моменты», - цитирует Мойеса BBC.