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Хаверц: «Нынешняя позиция - идеальная для меня»

02 Мая 2021, 10:40,

Атакующий полузащитник «Челси» Кай Хаверц поговорил о предпочитаемой позиции на поле после победы над «Фулхэмом» (2:0) в матче 34-го тура АПЛ. 21-летний немец оформил дубль, забив по мячу в начале каждого тайма.

- Нынешняя позиция - идеальная для меня. Мне придает уверенности игра в качестве «ложной девятки», возможно, «десятки» или посредине. Я очень счастлив забить в этом матче. Надеюсь повторить это и на следующей неделе, - заявил Хаверц после игры.

Молодой игрок незаменимый для «Челси» в текущем сезоне и в 40 поединках отметился 8 голами и столькими же результативными передачами.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Челси, Кай Хаверц
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