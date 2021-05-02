Хаверц: «Нынешняя позиция - идеальная для меня»

Атакующий полузащитник «Челси» Кай Хаверц поговорил о предпочитаемой позиции на поле после победы над «Фулхэмом» (2:0) в матче 34-го тура АПЛ. 21-летний немец оформил дубль, забив по мячу в начале каждого тайма.

- Нынешняя позиция - идеальная для меня. Мне придает уверенности игра в качестве «ложной девятки», возможно, «десятки» или посредине. Я очень счастлив забить в этом матче. Надеюсь повторить это и на следующей неделе, - заявил Хаверц после игры.

Молодой игрок незаменимый для «Челси» в текущем сезоне и в 40 поединках отметился 8 голами и столькими же результативными передачами.