​Тухель превзошёл достижения Моуринью и Сколари

В субботу «Челси» порадовал своих фанатов победой в дерби против «Фулхэма» с результатом 2:0. В пятнадцати играх Премьер-лиги после назначения Томаса Тухеля главным тренером «Челси» одиннадцать раз сохранил свои ворота на замке. Ни один тренер «пенсионеров» в эпоху АПЛ не может похвастаться таким показателем после пятнадцати проведённых игр, передаёт портал Goal.com.

Ранее лучшим показателем могли похвастаться Жозе Моуринью и Луис Фелипе Сколари. Под руководством этих тренеров «Челси» не пропускал в десяти из пятнадцати стартовых игр.

«Челси» занимает четвёртое место в турнирной таблице английского чемпионата.