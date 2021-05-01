Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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​Тухель превзошёл достижения Моуринью и Сколари

01 Мая 2021, 22:45,

В субботу «Челси» порадовал своих фанатов победой в дерби против «Фулхэма» с результатом 2:0. В пятнадцати играх Премьер-лиги после назначения Томаса Тухеля главным тренером «Челси» одиннадцать раз сохранил свои ворота на замке. Ни один тренер «пенсионеров» в эпоху АПЛ не может похвастаться таким показателем после пятнадцати проведённых игр, передаёт портал Goal.com.

Ранее лучшим показателем могли похвастаться Жозе Моуринью и Луис Фелипе Сколари. Под руководством этих тренеров «Челси» не пропускал в десяти из пятнадцати стартовых игр.

«Челси» занимает четвёртое место в турнирной таблице английского чемпионата.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Жозе Моуринью, Томас Тухель, Луис Фелипе Сколари
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