Дубль Хаверца за «Челси» оставил «Фулхэм» ни с чем

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01 Мая 2021, 21:28,
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В 34-м туре Премьер-лиги «Челси» играл против «Фулхэма» и решил задачу по набору очков, воплотив в голы два из четырех ударов по воротам аутсайдера. В начале игры Мэйсон Маунт выполнил сильный заброс на Кая Хаверца, который тут же пробил мимо голкипера. Он же сразу после перерыва во второй раз отправил мяч в сетку и принес три очка «синим». Их отрыв от пятого места вырос до шести очков.
Протокол игры
|(1:0) Хаверц Кай 10'
|(2:0) Хаверц Кай 49'
Менди Эдуар • Кристенсен Андреас • Силва Тьяго • Зума Курт • 41'Джеймс Рис II • Гилмор Билли • Маунт Мэйсон 76' ( Абрахам Тэмми ( 76') • Чилуэлл Бен 81' ( Алонсо Маркос ( 81') • Зиеш Хаким 66' ( Канте Н'Голо ( 66') • Вернер Тимо • Хаверц Кай
Запасные: Анджорин Фаустино • Хадсон-Одои Каллум • Пулишич Кристиан • Аспиликуэта Сесар • Жоржиньо II • Аррисабалага Кепа
Ареола Альфонс • Эйна Ола • Андерсен Йоаким • Адарабиойо Олуватосин • Робинсон Энтони • Лемина Марио 78' ( Онома Джошуа ( 78') • Замбо-Ангисса Андре-Франк • Кавалейру Иван 78' ( Карвалью Фабиу ( 78') • Рид Бобби • Лукмен Адемола • Майя Джош 81' ( Митрович Александр ( 81')
Запасные: Родак Марек • Тете Кенни • Гектор Майкл • Брайан Джо • Одои Денис • Рим Тим
01 мая. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Челси, Фулхэм
А не замахнуться ли нам на 3-е место в АПЛ ?!
Немецкая машина идет без сбоев. Так держать, браво. Спасибо за подарок 1-ого мая!!!