Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Дубль Хаверца за «Челси» оставил «Фулхэм» ни с чем

01 Мая 2021, 21:28,

В 34-м туре Премьер-лиги «Челси» играл против «Фулхэма» и решил задачу по набору очков, воплотив в голы два из четырех ударов по воротам аутсайдера. В начале игры Мэйсон Маунт выполнил сильный заброс на Кая Хаверца, который тут же пробил мимо голкипера. Он же сразу после перерыва во второй раз отправил мяч в сетку и принес три очка «синим». Их отрыв от пятого места вырос до шести очков.

Протокол игры  
Челси 2:0 Фулхэм
(1:0) Хаверц Кай 10'    
(2:0) Хаверц Кай 49'    
Менди Эдуар Кристенсен Андреас Силва Тьяго Зума Курт   41' Джеймс Рис II Гилмор Билли Маунт Мэйсон   76' (Абрахам Тэмми (   76') Чилуэлл Бен   81' (Алонсо Маркос (   81') Зиеш Хаким   66' (Канте Н'Голо (   66') Вернер Тимо Хаверц Кай
Запасные: Анджорин Фаустино Хадсон-Одои Каллум Пулишич Кристиан Аспиликуэта Сесар Жоржиньо II Аррисабалага Кепа
Ареола Альфонс Эйна Ола Андерсен Йоаким Адарабиойо Олуватосин Робинсон Энтони Лемина Марио   78' (Онома Джошуа (   78') Замбо-Ангисса Андре-Франк Кавалейру Иван   78' (Карвалью Фабиу (   78') Рид Бобби Лукмен Адемола Майя Джош   81' (Митрович Александр (   81')
Запасные: Родак Марек Тете Кенни Гектор Майкл Брайан Джо Одои Денис Рим Тим
01 мая. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Челси, Фулхэм
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Комментарии (2)
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0
Oleg-Chelsea
01 Мая 2021, 21:31

А не замахнуться ли нам на 3-е место в АПЛ ?!

1
Oleg-Chelsea
01 Мая 2021, 21:30

Немецкая машина идет без сбоев. Так держать, браво. Спасибо за подарок 1-ого мая!!!

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