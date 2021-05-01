Дубль Хаверца за «Челси» оставил «Фулхэм» ни с чем

В 34-м туре Премьер-лиги «Челси» играл против «Фулхэма» и решил задачу по набору очков, воплотив в голы два из четырех ударов по воротам аутсайдера. В начале игры Мэйсон Маунт выполнил сильный заброс на Кая Хаверца, который тут же пробил мимо голкипера. Он же сразу после перерыва во второй раз отправил мяч в сетку и принес три очка «синим». Их отрыв от пятого места вырос до шести очков.