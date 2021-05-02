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Паркер уверен, что «Фулхэм» спасётся: «Болельщики будут смеяться и думать, что я мечтатель»

02 Мая 2021, 09:53,

Главный тренер «Фулхэма» Скотт Паркер уверен в том, что его команда спасётся от вылета в Чемпионшип. Об этом наставник заявил журналистам после поражения от «Челси» (0:2).

- Знаю, что мы можем выиграть четыре матча, это наша цель. Это был бы чудесный побег, но подобное уже случалось. Болельщики будут смеяться у экранов и думать, что я мечтатель. Возможно. Но пока не упадет занавес, посмотрим, - сказал Паркер.

Лондонцы выиграли только пять матчей из 34 и за четыре тура до конца чемпионата проигрывают девять очков 17-й команде. Игроки «Фулхэма» смогли набрать лишь очко в последних шести поединках. Им предстоит сыграть против «Бёрнли», «Саутгемптона», «МЮ» и «Ньюкасла».

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Фулхэм, Скотт Паркер
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