Тухель рассказал, что было ключевым моментом в победе над «Фулхэмом»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель дал комментарий после победы над «Фулхэмом» со счётом 2:0.

«Мы знали, что «Фулхэм» всем доставляет неприятности. Они заставляют соперников испытывать проблемы. Турнирная ситуация может вас запутать, поэтому я очень уважаю проделанную нами работу. Было сложно, но мы контролировали игру. Мы могли решить исход раньше, но все равно это очень важная победа.

У нас не было недостатка концентрации. Были некоторые проблемы, как и у всех, кто сталкивается с «Фулхэмом», но недостатка концентрации не было. Это было ключевым моментом», - рассказал Тухель Sky Sports.