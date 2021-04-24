Салах установил бомбардирский рекорд «Ливерпуля» в АПЛ

В рамках 33-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на «Энфилде» принимает «Ньюкасл». После первого тайма мерсисайдцы выигрывают со счетом 1:0. Единственный гол забил египетский нападающий Мохамед Салах.

Как сообщает клубная пресс-служба, этот мяч стал для форварда 20-м в текущем розыгрыше АПЛ. Мохамед - первый футболистом «Ливерпуля», которому удалось забить 20 и более голов в трех сезонах чемпионата Англии.

Текстовая трансляция матча «Ливерпуль» - «Ньюкасл» доступна на «Евро-Футбол.ру».

Перед этим поединком хозяева занимали седьмое место в турнирной таблице, а гости находились на 15-й строчке.