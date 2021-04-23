Клопп: «Владельцы «Ливерпуля» не идеальны, но они не плохие люди»

«Ливерпуль» был одним из организаторов европейской Суперлиги. После провала проекта владелец клуба Джон Генри выступил с обращением к болельщикам и принес извинения за попытку изменить устои европейского футбола.

- Не думаю, что владельцам было необходимо извиняться передо мной и командой. Если бы со мной посоветовались раньше, я бы сказал: «Нет, это плохая идея». Изменилось бы что-то? Понятия не имею, - заявил Клопп на пресс-конференции перед матчем с «Ньюкаслом».

- Я знаком с владельцами. Они не идеальны, как я или вы, но они не плохие люди. Да, они могут принимать неудачные решения, но давайте двигаться дальше, - добавил Клопп.