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«Ливерпуль» потерял спонсора из-за Суперлиги

20 Апреля 2021, 23:54,

Организаторы Суперлиги Европы помимо имиджевых потерь несут и финансовые убытки. Акции «Манчестер Юнайтед» обвалились на бирже после вестей о крахе нового турнира, который просуществовал всего два дня.

А «Ливерпуль» остался без одного из своих спонсоров. Часовой бренд объявил о прекращении сотрудничества с «красными» из-за решения футбольного клуба стать соорганизатором Суперлиги.

- Наши ценности - основа всех действий, поэтому мы разрываем сотрудничество с «Ливерпулем». Футбол принадлежит болельщикам и объединяет всех нас. Он никогда не был предназначен для обогащения избранных, - гласит заявление Tribus.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ливерпуль
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