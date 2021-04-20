«Ливерпуль» потерял спонсора из-за Суперлиги

Организаторы Суперлиги Европы помимо имиджевых потерь несут и финансовые убытки. Акции «Манчестер Юнайтед» обвалились на бирже после вестей о крахе нового турнира, который просуществовал всего два дня.

А «Ливерпуль» остался без одного из своих спонсоров. Часовой бренд объявил о прекращении сотрудничества с «красными» из-за решения футбольного клуба стать соорганизатором Суперлиги.

- Наши ценности - основа всех действий, поэтому мы разрываем сотрудничество с «Ливерпулем». Футбол принадлежит болельщикам и объединяет всех нас. Он никогда не был предназначен для обогащения избранных, - гласит заявление Tribus.