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«Ливерпуль» на последних секундах упустил победу над «Ньюкаслом»

24 Апреля 2021, 16:34,

В матче 33-го тура Премьер-лиги «Ливерпуль» на своем поле встречался с «Ньюкаслом». Поединок завершился вничью - 1:1.

Хозяева повели в счете благодаря голу Мохамеда Салаха в начале первого тайма. Встреча плавно близилась к победе мерсисайдцев, однако в концовке гости смогли спастись. В компенсированное время «сороки» отыгрались после гола Джо Уиллока.

После 33-х туров «Ливерпуль» занимает четвертое место в турнирной таблице, а «Ньюкасл» находится на 15-й строчке.

Протокол игры  
Ливерпуль 1:1 Ньюкасл
(1:0) Салах Мохамед 3'    
    90' Уиллок Джо (1:1)
Алиссон Бекер Александер-Арнольд Трент Фабиньо Энрике   89' Кабак Озан   9' Робертсон Эндрю Алькантара Тьяго   77' (Джонс Кёртис (   77') Вейналдум Джорджиньо Салах Мохамед Фирмино Роберто Мане Садио Жота Диогу   58' (Милнер Джеймс (   58')
Запасные: Шакири Джердан Окслейд-Чемберлен Алекс Кейта Наби Уильямс Неко Уильямс Рис III Цимикас Костас Адриан Сан-Мигель
Дубравка Мартин Фернандес Федерико   16' Кларк Киран   65' (Уиллок Джо (   65') Дамметт Пол Мёрфи Джейкоб Лонгстафф Шон Шелви Джонджо Альмирон Мигель   85' (Гейл Дуайт (   85') Ритчи Мэтт Сен-Максимен Аллан Жоэлинтон   61' (Уилсон Каллум (   61')
Запасные: Льюис Джамал Кэрролл Эндрю Хендрик Джефф Крафт Эмиль Гиллеспи Марк Манкильо Хави
24 апреля. Стадион "Энфилд".

 

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ливерпуль, Ньюкасл
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Комментарии (1)
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Element-22
24 Апреля 2021, 16:48

тур клоунов. то Лено мяч своими же руками себе в очко прокидывает, то эти умудряются за 4 минуты от бестолкового Ньюкасла 2 раза пропустить, имея такое огромное преимущество по игре...

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