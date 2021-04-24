«Ливерпуль» на последних секундах упустил победу над «Ньюкаслом»

В матче 33-го тура Премьер-лиги «Ливерпуль» на своем поле встречался с «Ньюкаслом». Поединок завершился вничью - 1:1.

Хозяева повели в счете благодаря голу Мохамеда Салаха в начале первого тайма. Встреча плавно близилась к победе мерсисайдцев, однако в концовке гости смогли спастись. В компенсированное время «сороки» отыгрались после гола Джо Уиллока.

После 33-х туров «Ливерпуль» занимает четвертое место в турнирной таблице, а «Ньюкасл» находится на 15-й строчке.