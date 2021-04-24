«Ливерпуль» на последних секундах упустил победу над «Ньюкаслом»

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24 Апреля 2021, 16:34,
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В матче 33-го тура Премьер-лиги «Ливерпуль» на своем поле встречался с «Ньюкаслом». Поединок завершился вничью - 1:1.
Хозяева повели в счете благодаря голу Мохамеда Салаха в начале первого тайма. Встреча плавно близилась к победе мерсисайдцев, однако в концовке гости смогли спастись. В компенсированное время «сороки» отыгрались после гола Джо Уиллока.
После 33-х туров «Ливерпуль» занимает четвертое место в турнирной таблице, а «Ньюкасл» находится на 15-й строчке.
Протокол игры
|(1:0) Салах Мохамед 3'
|90' Уиллок Джо (1:1)
Алиссон Бекер • Александер-Арнольд Трент • Фабиньо Энрике • 89'Кабак Озан • 9'Робертсон Эндрю • Алькантара Тьяго 77' ( Джонс Кёртис ( 77') • Вейналдум Джорджиньо • Салах Мохамед • Фирмино Роберто • Мане Садио • Жота Диогу 58' ( Милнер Джеймс ( 58')
Запасные: Шакири Джердан • Окслейд-Чемберлен Алекс • Кейта Наби • Уильямс Неко • Уильямс Рис III • Цимикас Костас • Адриан Сан-Мигель
Дубравка Мартин • Фернандес Федерико • 16'Кларк Киран 65' ( Уиллок Джо ( 65') • Дамметт Пол • Мёрфи Джейкоб • Лонгстафф Шон • Шелви Джонджо • Альмирон Мигель 85' ( Гейл Дуайт ( 85') • Ритчи Мэтт • Сен-Максимен Аллан • Жоэлинтон 61' ( Уилсон Каллум ( 61')
Запасные: Льюис Джамал • Кэрролл Эндрю • Хендрик Джефф • Крафт Эмиль • Гиллеспи Марк • Манкильо Хави
24 апреля. Стадион "Энфилд".
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ливерпуль, Ньюкасл
тур клоунов. то Лено мяч своими же руками себе в очко прокидывает, то эти умудряются за 4 минуты от бестолкового Ньюкасла 2 раза пропустить, имея такое огромное преимущество по игре...