​Клопп: «Не увидел, что мы заслуживаем места в Лиге чемпионов»

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24 Апреля 2021, 17:36,
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«Ливерпуль» огорчил армию своих поклонников в домашней игре против «Ньюкасла». Команда Юргена Клоппа организовала быстрый гол, но на последних секундах пропустила, и игра завершилась вничью 1:1.
Очередная потеря очков серьёзно бьёт по перспективам «Ливерпуля», борющегося за финиш в топ-4 и получение билета в Лигу чемпионов.
«Борьба за путёвку в Лигу чемпионов? Если вы этого заслуживаете, то вы можете этого добиться. Сегодня я не увидел, что мы заслуживаем места в Лиге чемпионов на следующий сезон», - сказал Клопп в эфире BT Sport после субботней осечки.
«Ливерпуль» располагается на шестой позиции в таблице АПЛ на текущий момент.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп