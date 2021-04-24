Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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​Клопп: «Не увидел, что мы заслуживаем места в Лиге чемпионов»

24 Апреля 2021, 17:36,

«Ливерпуль» огорчил армию своих поклонников в домашней игре против «Ньюкасла». Команда Юргена Клоппа организовала быстрый гол, но на последних секундах пропустила, и игра завершилась вничью 1:1.

Очередная потеря очков серьёзно бьёт по перспективам «Ливерпуля», борющегося за финиш в топ-4 и получение билета в Лигу чемпионов.

«Борьба за путёвку в Лигу чемпионов? Если вы этого заслуживаете, то вы можете этого добиться. Сегодня я не увидел, что мы заслуживаем места в Лиге чемпионов на следующий сезон», - сказал Клопп в эфире BT Sport после субботней осечки.  

«Ливерпуль» располагается на шестой позиции в таблице АПЛ на текущий момент.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп
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