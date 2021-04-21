Жоржиньо – о Суперлиге: «Надеемся, что клуб примет правильное решение»

Полузащитник «Челси» Жоржиньо порассуждал о причинах ничьей с «Брайтоном» (0:0).

«Мы делали всё возможное, чтобы последние дни никак не повлияли на нас, но эти два дня были сумасшедшими. Сегодня мы пытались показать свой максимум, но «Брайтон» сыграл очень хорошо, у нас не было так много моментов, как обычно бывает.

Суперлига? Клуб видит, что думают фанаты. Мы уверены, что руководство примет правильное решение. К сожалению, футболисты никак не могут повлиять на это», - цитирует полузащитника лондонского клуба Sky Sports.

Напомним, что о выходе из Суперлиги уже объявил «Манчестер Сити».