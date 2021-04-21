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Тухель – о ничьей с «Брайтоном»: «Не лучшая наша игра»

21 Апреля 2021, 00:42,

Наставник «Челси» Томас Тухель прокомментировал результат матча с «Брайтоном» (0:0).

«Это была не лучшая наша игра, соперник здорово защищался, а мы не смогли провести весь матч на высоких скоростях. Возможно, мы просто устали от всего происходящего, может быть я ошибся с составом. Да, мы могли и вовсе проиграть сегодня, потому что допустили слишком много ошибок. Нужно признать, что мы были недостаточно хороши, чтобы победить.

В последнее время у нас было несколько перелётов – это не могло не сказаться на нас. Ребята устали», - цитирует Тухеля Sky Sports.

«Челси» расположился на четвертом месте в АПЛ.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Челси, Брайтон, Томас Тухель
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