«Челси» не смог забить «Брайтону»

В матче 32-го тура АПЛ «Челси» играл против «Брайтона». То ли протест фанатов против выступления клуба в Суперлиге, то ли мысли игроков об этом турнире повлияли на то, что в игре с аутсайдером «синие» били куда угодно, только не в створ ворот, хотя создали моментов не на один гол. В концовке Данни Уэлбек мог вовсе шокировать фаворита, но зарядил в штангу.

Ничья 0:0 вернула «Челси» в зону Лиги чемпионов.