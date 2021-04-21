«Челси» не смог забить «Брайтону»

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21 Апреля 2021, 00:18,
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В матче 32-го тура АПЛ «Челси» играл против «Брайтона». То ли протест фанатов против выступления клуба в Суперлиге, то ли мысли игроков об этом турнире повлияли на то, что в игре с аутсайдером «синие» били куда угодно, только не в створ ворот, хотя создали моментов не на один гол. В концовке Данни Уэлбек мог вовсе шокировать фаворита, но зарядил в штангу.
Ничья 0:0 вернула «Челси» в зону Лиги чемпионов.
Протокол игры
Аррисабалага Кепа • Кристенсен Андреас • Зума Курт • 35'Рюдигер Антонио • Джеймс Рис II • Жоржиньо II • 35'Маунт Мэйсон • Алонсо Маркос 67' ( Хадсон-Одои Каллум ( 67') • Зиеш Хаким 77' ( Жиру Оливье ( 77') • Хаверц Кай 67' ( Вернер Тимо ( 67') • Пулишич Кристиан
Запасные: Чилуэлл Бен • Менди Эдуар • Эмерсон Палмиери • Гилмор Билли • Аспиликуэта Сесар • Канте Н'Голо
Санчес Роберт • Уайт Бен 73' • 90'Данк Льюис • Уэбстер Адам • Биссума Ив • Вельтман Йоел • Гросс Паскаль • Макаллистер Алексис 74' ( Мопе Нил ( 74') • Бёрн Дэн • Троссар Леандро 60' ( Лаллана Адам ( 60') • Уэлбек Данни 86' ( Модер Якуб ( 86')
Запасные: Зачири Анди • Альсате Стивен • Стил Джейсон • Искьердо Хосе • Джаханбакш Алиреза • Прёппер Дэви
20 апреля. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Челси, Брайтон