Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Челси» не смог забить «Брайтону»

21 Апреля 2021, 00:18,

В матче 32-го тура АПЛ «Челси» играл против «Брайтона». То ли протест фанатов против выступления клуба в Суперлиге, то ли мысли игроков об этом турнире повлияли на то, что в игре с аутсайдером «синие» били куда угодно, только не в створ ворот, хотя создали моментов не на один гол. В концовке Данни Уэлбек мог вовсе шокировать фаворита, но зарядил в штангу.

Ничья 0:0 вернула «Челси» в зону Лиги чемпионов.

Протокол игры  
Челси 0:0 Брайтон
Аррисабалага Кепа Кристенсен Андреас Зума Курт   35' Рюдигер Антонио Джеймс Рис II Жоржиньо II   35' Маунт Мэйсон Алонсо Маркос   67' (Хадсон-Одои Каллум (   67') Зиеш Хаким   77' (Жиру Оливье (   77') Хаверц Кай   67' (Вернер Тимо (   67') Пулишич Кристиан
Запасные: Чилуэлл Бен Менди Эдуар Эмерсон Палмиери Гилмор Билли Аспиликуэта Сесар Канте Н'Голо
Санчес Роберт Уайт Бен   73'   90' Данк Льюис Уэбстер Адам Биссума Ив Вельтман Йоел Гросс Паскаль Макаллистер Алексис   74' (Мопе Нил (   74') Бёрн Дэн Троссар Леандро   60' (Лаллана Адам (   60') Уэлбек Данни   86' (Модер Якуб (   86')
Запасные: Зачири Анди Альсате Стивен Стил Джейсон Искьердо Хосе Джаханбакш Алиреза Прёппер Дэви
20 апреля. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Челси, Брайтон
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