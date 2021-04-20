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Болельщики «Челси» преградили дорогу клубному автобусу, их успокаивал Чех

20 Апреля 2021, 21:19,

Болельщики «Челси» выступают против участия их клуба в Суперлиге.

Как сообщил журналист Мигель Делани в «Твиттере», фанаты лондонцев преградили дорогу клубному автобусу, который направлялся на матч против «Брайтона». Успокаивать разъяренных фанатов вышел технический и спортивный советник «Челси» Петр Чех.

Интересно, что буквально через несколько минут появилась информация о выходе «Челси» из Суперлиги, фанаты бурно отреагировали на эту новость, начав скандировать кричалки с оскорблениями в адрес одного из руководителей лиги Флорентина Переса. Атмосфера перед стадионом «Челси» резко наладилась.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Челси
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