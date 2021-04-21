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Лаллана – о ничьей с «Челси»: «В этом и суть футбола, аутсайдер отобрал очки у лидера»

21 Апреля 2021, 00:25,

Полузащитник «Брайтона» Адам Лаллана прокомментировал результат матча с «Челси» (0:0).

«У нас было несколько шансов в концовке встречи, не удалось реализовать свой момент и мне, это, конечно, неприятно. В этом и суть футбола, аутсайдер приехал в гости и отобрал очки. Мы играли прекрасно и должны были победить. Мы будем продолжать работать и прогрессировать. У нас есть тренер мирового класса и прекрасные игроки», - цитирует Лаллану Sky Sports.

После тридцати двух туров «Брайтон» занимает шестнадцатое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, а «Челси» расположился на четвертой строчке.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Адам Лаллана
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