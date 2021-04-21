Лаллана – о ничьей с «Челси»: «В этом и суть футбола, аутсайдер отобрал очки у лидера»

Полузащитник «Брайтона» Адам Лаллана прокомментировал результат матча с «Челси» (0:0).

«У нас было несколько шансов в концовке встречи, не удалось реализовать свой момент и мне, это, конечно, неприятно. В этом и суть футбола, аутсайдер приехал в гости и отобрал очки. Мы играли прекрасно и должны были победить. Мы будем продолжать работать и прогрессировать. У нас есть тренер мирового класса и прекрасные игроки», - цитирует Лаллану Sky Sports.

После тридцати двух туров «Брайтон» занимает шестнадцатое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, а «Челси» расположился на четвертой строчке.