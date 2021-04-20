Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
1

«Челси» готовит заявление на выход из Суперлиги

20 Апреля 2021, 21:12,

Идея с созданием Суперлиги может провалиться.

Как сообщил журналист Мэтт Лоу в «Твиттере», владелец «Челси» Роман Абрамович принял решение не участвовать в Суперлиге, он уже дал команду руководству клуба, чтобы то подготовило документы на выход из турнира.

Напомним, что против создания Суперлиги выступает не только УЕФА и национальные Федерации, но и большинство футболистов.

Изначально в Суперлиге должны были принять участие минимум двенадцать клубов, организаторами турнира являются «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Челси», «Ливерпуль», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Ювентус», «Милан» и «Интер».

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Челси
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (12)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
fireland
20 Апреля 2021, 22:09
Ура. Мы спасли футбол.
0
Bub
20 Апреля 2021, 22:10

Ура не вы спасли футбол, а хуефа прокрутило комбинацию по надою бОльшего кол-ва бабла со спонсоров.

0
deathzetk
20 Апреля 2021, 22:05

Ну шантаж удался, хуефа уже начали в панике искать больше спонсоров, чтоб доля в пироге каждому увеличилась

0
Bub
20 Апреля 2021, 22:10

Да кто в здравом уме и твердой памяти пойдет супротив этой мафии то??
Не удивлюсь, если это само хуефа и затеяло, дабы потрясти спонсоров и срубить побольше бабла...

1
Element-22
20 Апреля 2021, 22:06

какой нафиг шантаж? там Вудворд из МЮ ушёл. этот чел 8 лет паразитировал и не знали, как от него избавиться. САМ ПОДАЛ В ОТСТАВКУ. очевидно, что это провал. репутационный и ещё какой-либо.

2
Element-22
20 Апреля 2021, 21:45

и шо, додики из Тик-Тока, как дела? а я ещё вчера писал, что эта пластмассовая лига месяца не вытянет.

10 000 рублей Получить ФРИБЕТ 10 000 рублей betcity
5 000 рублей Забрать Бонус на ставки parimatch.ru
0
ингерман
20 Апреля 2021, 21:39

ай этот недоклуп по определению должен сгнить в пердиве.. шо он среди 11 топов затесалси?

2
altmax
20 Апреля 2021, 21:58

Потому что по 1 разу ЛЧ и ЛЕ взял. Хм, кстати, а что насчёт твоих мешков?

0
Bub
20 Апреля 2021, 22:08

А его мешки первыми заднюю включили.
Но ситевское глорье про это не хочет даже думать :)

2
ARTUR
20 Апреля 2021, 21:37

если это правда , то большой респект Р.Абромовичу , и всем болельщикам клуба Челси !!!

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
И никакого камбэка: «Реал» без приключений оставил «Ливерпуль» за бортом Лиги чемпионов
И никакого камбэка: «Реал» без приключений оставил «Ливерпуль» за бортом Лиги чемпионов
Месть исполнена: «ПСЖ» проиграл «Баварии», но выбил её из Лиги чемпионов
Месть исполнена: «ПСЖ» проиграл «Баварии», но выбил её из Лиги чемпионов
Гол Малиновского позволил «Аталанте» обыграть «Ювентус»
Гол Малиновского позволил «Аталанте» обыграть «Ювентус»
«Барселона» забила 4 гола за 12 минут и завоевала Кубок Испании
«Барселона» забила 4 гола за 12 минут и завоевала Кубок Испании
Тухель жаждет трофеев! «Челси» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии
Тухель жаждет трофеев! «Челси» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола