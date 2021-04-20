«Челси» готовит заявление на выход из Суперлиги

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20 Апреля 2021, 21:12,
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Идея с созданием Суперлиги может провалиться.
Как сообщил журналист Мэтт Лоу в «Твиттере», владелец «Челси» Роман Абрамович принял решение не участвовать в Суперлиге, он уже дал команду руководству клуба, чтобы то подготовило документы на выход из турнира.
Напомним, что против создания Суперлиги выступает не только УЕФА и национальные Федерации, но и большинство футболистов.
Изначально в Суперлиге должны были принять участие минимум двенадцать клубов, организаторами турнира являются «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Челси», «Ливерпуль», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Ювентус», «Милан» и «Интер».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Челси
Ура не вы спасли футбол, а хуефа прокрутило комбинацию по надою бОльшего кол-ва бабла со спонсоров.
Ну шантаж удался, хуефа уже начали в панике искать больше спонсоров, чтоб доля в пироге каждому увеличилась
Да кто в здравом уме и твердой памяти пойдет супротив этой мафии то??
Не удивлюсь, если это само хуефа и затеяло, дабы потрясти спонсоров и срубить побольше бабла...
какой нафиг шантаж? там Вудворд из МЮ ушёл. этот чел 8 лет паразитировал и не знали, как от него избавиться. САМ ПОДАЛ В ОТСТАВКУ. очевидно, что это провал. репутационный и ещё какой-либо.
и шо, додики из Тик-Тока, как дела? а я ещё вчера писал, что эта пластмассовая лига месяца не вытянет.
ай этот недоклуп по определению должен сгнить в пердиве.. шо он среди 11 топов затесалси?
Потому что по 1 разу ЛЧ и ЛЕ взял. Хм, кстати, а что насчёт твоих мешков?
А его мешки первыми заднюю включили.
Но ситевское глорье про это не хочет даже думать :)
если это правда , то большой респект Р.Абромовичу , и всем болельщикам клуба Челси !!!