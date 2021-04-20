«Челси» готовит заявление на выход из Суперлиги

Идея с созданием Суперлиги может провалиться.

Как сообщил журналист Мэтт Лоу в «Твиттере», владелец «Челси» Роман Абрамович принял решение не участвовать в Суперлиге, он уже дал команду руководству клуба, чтобы то подготовило документы на выход из турнира.

Напомним, что против создания Суперлиги выступает не только УЕФА и национальные Федерации, но и большинство футболистов.

Изначально в Суперлиге должны были принять участие минимум двенадцать клубов, организаторами турнира являются «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Челси», «Ливерпуль», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Ювентус», «Милан» и «Интер».