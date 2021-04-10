​Гвардиола высказался после сенсационного поражения от «Лидса»

В субботу «Манчестер Сити» сенсационно проиграл «Лидсу» в родных стенах с результатом 1:2, проведя второй тайм в численном большинстве. После игры наставник «горожан» Хосеп Гвардиола дал комментарий для BBC.

«Это был действительно хороший матч. Мы не контролировали игру и недостаточно создали для нападающих. В последние десять минут у «Лидса» были и другие моменты. Они достаточно быстрые, чтобы создавать их. Когда команды так обороняются, нужно останавливать их быстрые вылазки, но мы этого не сделали. Сейчас нужно отдохнуть и подготовиться к матчу в Дортмунде», - сказал Гвардиола.