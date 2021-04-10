«Манчестер Сити» в большинстве сенсационно проиграл «Лидсу»

В матче 31-го тура АПЛ «Манчестер Сити» принимал «Лидс» и умудрился проиграть середняку. При этом у «горожан» было более двух десятков ударов по воротам при двух у соперника, каждый из которых был голевым. Также «Сити» весь второй тайм провел в большинстве, но в итоге 1:2. Стюарт Даллас оформил дубль, еще один гол на счету Феррана Торреса.

«Манчестер Сити» остается лидером с отрывом в 14 очков от второго места, «Лидс» - девятый.