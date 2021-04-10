Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Манчестер Сити» в большинстве сенсационно проиграл «Лидсу»

10 Апреля 2021, 16:40,

В матче 31-го тура АПЛ «Манчестер Сити» принимал «Лидс» и умудрился проиграть середняку. При этом у «горожан» было более двух десятков ударов по воротам при двух у соперника, каждый из которых был голевым. Также «Сити» весь второй тайм провел в большинстве, но в итоге 1:2. Стюарт Даллас оформил дубль, еще один гол на счету Феррана Торреса.

«Манчестер Сити» остается лидером с отрывом в 14 очков от второго места, «Лидс» - девятый.

Протокол игры  
Манчестер Сити 1:2 Лидс
    42' Даллас Стюарт (0:1)
(1:1) Торрес Ферран 76'    
    90' Даллас Стюарт (1:2)
Эдерсон Мораес Канселу Жоау Стоунс Джон Аке Натан   35'   58' (Гюндоган Илкай (   58') Менди Бенжамен   74' (Фоден Фил (   74') Силва Бернарду   83' Фернандиньо Фернандо   90' Зинченко Александр Торрес Ферран Жезус Габриэль Стерлинг Рахим
Запасные: Уокер Кайл Диаш Рубен Гарсия Эрик Марез Рияд Стеффен Закари Родри Эрнандес Де Брёйне Кевин
Меслье Иллан Эйлинг Люк Льоренте Диего Купер Лиам   45' Алиоски Эгзиян   66' Филлипс Кэлвин Рафинья Диас   90' (Шеклтон Джейми (   90') Даллас Стюарт Робертс Тайлер   63' (Кох Робин (   63') Кошта Элдер Бэмфорд Патрик   45' (Стрёйк Паскаль (   45')
Запасные: Берарди Гаэтано Эрнандес Пабло Касилья Кико Джелхардт Джо Поведа Иан Клих Матеуш
10 апреля. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Сити, Лидс
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Комментарии (10)
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0
Dimauskas
10 Апреля 2021, 18:30

Супер!Удачи Лидсу!Когда-то был суперклуб

1
Артур Измаилов
10 Апреля 2021, 18:01

Проиграть в большинтве? вуахахах))) такое может только недоклуб !

1
Артур Измаилов
10 Апреля 2021, 18:00

Милка с победой !

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0
balovik
10 Апреля 2021, 16:56

В АПЛ сенсаций не бывает,сюрпризы-да.

4
CELTIC FROST
10 Апреля 2021, 16:46

А говорили - чего там Лидс, кто такой Бъельса. 4 очка из 6 в матчах с Сити)

4
Zenituwka
10 Апреля 2021, 17:24

Лидс оставляет приятные впечатления. Не зря я его так долго ждал в АПЛ. Ну а Сити это сити. Уверен они и в лч опять сольются до финала.

1
CELTIC FROST
10 Апреля 2021, 17:41

Ну. чемпионом МС станет. К сожалению)

4
Zenituwka
10 Апреля 2021, 17:44

Согласен, хотя по мне так это не их заслуга, а провал конкурентов скорее.

0
Dimauskas
10 Апреля 2021, 18:31

Очень рад успехам Лидса! Раньше он гремел в АПЛ

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