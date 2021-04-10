«Манчестер Сити» в большинстве сенсационно проиграл «Лидсу»

|
10 Апреля 2021, 16:40,
|
|
В матче 31-го тура АПЛ «Манчестер Сити» принимал «Лидс» и умудрился проиграть середняку. При этом у «горожан» было более двух десятков ударов по воротам при двух у соперника, каждый из которых был голевым. Также «Сити» весь второй тайм провел в большинстве, но в итоге 1:2. Стюарт Даллас оформил дубль, еще один гол на счету Феррана Торреса.
«Манчестер Сити» остается лидером с отрывом в 14 очков от второго места, «Лидс» - девятый.
Протокол игры
|Манчестер Сити
|1:2
|Лидс
|42' Даллас Стюарт (0:1)
|(1:1) Торрес Ферран 76'
|90' Даллас Стюарт (1:2)
Эдерсон Мораес • Канселу Жоау • Стоунс Джон • Аке Натан 35' 58' ( Гюндоган Илкай ( 58') • Менди Бенжамен 74' ( Фоден Фил ( 74') • Силва Бернарду • 83'Фернандиньо Фернандо • 90'Зинченко Александр • Торрес Ферран • Жезус Габриэль • Стерлинг Рахим
Запасные: Уокер Кайл • Диаш Рубен • Гарсия Эрик • Марез Рияд • Стеффен Закари • Родри Эрнандес • Де Брёйне Кевин
Меслье Иллан • Эйлинг Люк • Льоренте Диего • Купер Лиам • 45'Алиоски Эгзиян • 66'Филлипс Кэлвин • Рафинья Диас 90' ( Шеклтон Джейми ( 90') • Даллас Стюарт • Робертс Тайлер 63' ( Кох Робин ( 63') • Кошта Элдер • Бэмфорд Патрик 45' ( Стрёйк Паскаль ( 45')
Запасные: Берарди Гаэтано • Эрнандес Пабло • Касилья Кико • Джелхардт Джо • Поведа Иан • Клих Матеуш
10 апреля. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Манчестер Сити, Лидс
Супер!Удачи Лидсу!Когда-то был суперклуб
Проиграть в большинтве? вуахахах))) такое может только недоклуб !
Милка с победой !
В АПЛ сенсаций не бывает,сюрпризы-да.
А говорили - чего там Лидс, кто такой Бъельса. 4 очка из 6 в матчах с Сити)
Лидс оставляет приятные впечатления. Не зря я его так долго ждал в АПЛ. Ну а Сити это сити. Уверен они и в лч опять сольются до финала.
Ну. чемпионом МС станет. К сожалению)
Согласен, хотя по мне так это не их заслуга, а провал конкурентов скорее.
Очень рад успехам Лидса! Раньше он гремел в АПЛ