​Бьелса: «Мы заслужили победу, но было бы справедливо, если бы победил «Манчестер Сити»

Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса высказался после гостевой победы над «Манчестер Сити», добытой в численном меньшинстве.

«Ценность этой победы возрастает, потому что мы добились её в игре, в которой соперник доминировал, а нам пришлось демонстрировать характер. Думаю, эту победу нам обеспечил дух футболистов. Сложно выигрывать такие матчи. Думаю, мы заслужили победу, но было бы справедливо, если бы победил «Манчестер Сити», поскольку они доминировали и имели моменты», - сказал Бьелса BBC.

Напомним, «Лидс» обыграл «Манчестер Сити» на выезде с результатом 2:1.