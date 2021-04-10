Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не жалеет о ротации состава в матче против «Лидса» (1:2).

«Когда мы проигрываем, вы говорите об ошибочном выборе состава, а когда мы выигрываем, вы говорите, что я гений. Я не жалею о ротации, потому что доверяю своим футболистам. Если бы я им не доверял, они бы не вышли на поле. Все были хороши, но мы позволяли сопернику убегать в контратаки. Когда ты всё время атакуешь, нужно контролировать возможные выпады соперника и не позволять им убегать», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.

«Манчестер Сити» по-прежнему уверенно лидирует в таблице чемпионата Англии.