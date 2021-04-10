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Гвардиола не жалеет о ротации состава

10 Апреля 2021, 19:36,

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не жалеет о ротации состава в матче против «Лидса» (1:2).

«Когда мы проигрываем, вы говорите об ошибочном выборе состава, а когда мы выигрываем, вы говорите, что я гений. Я не жалею о ротации, потому что доверяю своим футболистам. Если бы я им не доверял, они бы не вышли на поле. Все были хороши, но мы позволяли сопернику убегать в контратаки. Когда ты всё время атакуешь, нужно контролировать возможные выпады соперника и не позволять им убегать», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.

«Манчестер Сити» по-прежнему уверенно лидирует в таблице чемпионата Англии.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола
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Комментарии (1)
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1
Super fanat
10 Апреля 2021, 19:40

Он дал игрокам игровое время ценой поражения. С его отрывом в АПЛ это неплохо. Своей цели Гвардия, думаю, на матч достиг. Дал отдохнуть основному составу и придал тонус запасным! Ну, и в очередной раз проверил, кто на что горазд, раз Лидсу проиграли...

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