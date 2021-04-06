«Вест Хэм» уже четвёртый после едва не упущенной победы над «Вулверхэмптоном»

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06 Апреля 2021, 00:12,
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Матч 30-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» получился не столь простым для «Вест Хэма», несмотря на то, что «молотобойцы» ударно провели первый тайм. Уже к 38-й минуте команда Дэвида Мойеса громила противника, но как и в прошлом поединке против «Арсенала» начала пропускать и пропускать. К середине второго тайма в игру вернулась интрига, вот только «Вулверхэмптон» все же не смог сравнять счет - 2:3. Этот успех позволил «Вест Хэму» выбить «Челси» из зоны Лиги чемпионов.
Протокол игры
|6' Лингард Джесси (0:1)
|14' Форнальс Пабло (0:2)
|38' Боуэн Джаррод (0:3)
|(1:3) Дендонкер Леандер 44'
|(2:3) Силва Фабио 68'
Патрисиу Руй • Семеду Нелсон • Коди Конор • Саисс Ромен • Аит-Нури Раян 90' ( Хувер Ки-Джана ( 90') • Дендонкер Леандер • Невеш Рубен • 85'Нету Педру • Поденсе Даниэл 46' ( Силва Фабио ( 46') • Траоре Адама • Виллиан Жозе 72' ( Витинью II ( 72')
Запасные: Гиббс-Уайт Морган • Килман Макс • Ричардс Льюис • Отасоуи Оуэн • Маркеш Криштиан • Радди Джон
Фабьянски Лукаш • Цоуфал Владимир • Доусон Крэйг • 4'Диоп Исса • 10'Крессуэлл Арон • Форнальс Пабло 78' ( Бенрахма Саид ( 78') • Ноубл Марк • Соучек Томаш • 90'Масуаку Артур 67' ( Джонсон Бен ( 67') • Лингард Джесси • 90'Антонио Майкл 36' ( Боуэн Джаррод ( 36')
Запасные: Тротт Натан • Мартин Дэвид • Фредерикс Райан • Бальбуэна Фабиан • Одубеко Адемипо • Алвес Фредерик
05 апреля. Стадион "Молинью".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Вест Хэм, Вулверхэмптон