«Вест Хэм» уже четвёртый после едва не упущенной победы над «Вулверхэмптоном»

Матч 30-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» получился не столь простым для «Вест Хэма», несмотря на то, что «молотобойцы» ударно провели первый тайм. Уже к 38-й минуте команда Дэвида Мойеса громила противника, но как и в прошлом поединке против «Арсенала» начала пропускать и пропускать. К середине второго тайма в игру вернулась интрига, вот только «Вулверхэмптон» все же не смог сравнять счет - 2:3. Этот успех позволил «Вест Хэму» выбить «Челси» из зоны Лиги чемпионов.