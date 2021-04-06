Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Вест Хэм» уже четвёртый после едва не упущенной победы над «Вулверхэмптоном»

06 Апреля 2021, 00:12,

Матч 30-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» получился не столь простым для «Вест Хэма», несмотря на то, что «молотобойцы» ударно провели первый тайм. Уже к 38-й минуте команда Дэвида Мойеса громила противника, но как и в прошлом поединке против «Арсенала» начала пропускать и пропускать. К середине второго тайма в игру вернулась интрига, вот только «Вулверхэмптон» все же не смог сравнять счет - 2:3. Этот успех позволил «Вест Хэму» выбить «Челси» из зоны Лиги чемпионов.

Протокол игры  
Вулверхэмптон 2:3 Вест Хэм
    6' Лингард Джесси (0:1)
    14' Форнальс Пабло (0:2)
    38' Боуэн Джаррод (0:3)
(1:3) Дендонкер Леандер 44'    
(2:3) Силва Фабио 68'    
Патрисиу Руй Семеду Нелсон Коди Конор Саисс Ромен Аит-Нури Раян   90' (Хувер Ки-Джана (   90') Дендонкер Леандер Невеш Рубен   85' Нету Педру Поденсе Даниэл   46' (Силва Фабио (   46') Траоре Адама Виллиан Жозе   72' (Витинью II (   72')
Запасные: Гиббс-Уайт Морган Килман Макс Ричардс Льюис Отасоуи Оуэн Маркеш Криштиан Радди Джон
Фабьянски Лукаш Цоуфал Владимир Доусон Крэйг   4' Диоп Исса   10' Крессуэлл Арон Форнальс Пабло   78' (Бенрахма Саид (   78') Ноубл Марк Соучек Томаш   90' Масуаку Артур   67' (Джонсон Бен (   67') Лингард Джесси   90' Антонио Майкл   36' (Боуэн Джаррод (   36')
Запасные: Тротт Натан Мартин Дэвид Фредерикс Райан Бальбуэна Фабиан Одубеко Адемипо Алвес Фредерик
05 апреля. Стадион "Молинью".

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Вест Хэм, Вулверхэмптон
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