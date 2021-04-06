Лингард: «Вест Хэм» готов к борьбе за топ-4»

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06 Апреля 2021, 00:42,
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард, выступающий на правах аренды за «Вест Хэм», прокомментировал победу над «Вулверхэмптоном» (3:2).
«Это была тяжёлая игра, нам пришлось выложиться на все 100%, чтобы победить.
Индивидуальная форма? Всё дело в стабильности. Я мало играл в последние два года, поэтому выходить на поле каждую неделю – это прекрасно. Команда помогает мне.
Борьба за первую четвёрку? Мы должны сохранять концентрации, ребята готовы к оставшимся матчам», - цитирует Лингарда Sky Sports.
После тридцати туров «Вест Хэм» занимает четвёртое место в английской Премьер-лиге.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Вест Хэм, Джесси Лингард