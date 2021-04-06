«Всё волшебно»: Мойес прокомментировал результаты «Вест Хэма»

Рулевой лондонского «Вест Хэма» Дэвид Мойес доволен выступлением своей команды в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги.

«Скажу честно, если бы кто-то сказал в начале сезона, что мы будем идти в топ-4, я бы посчитал его сумасшедшим. Команда вырвалась на четвертое место и хочет продолжать показывать хорошую игру.

Мы намерены и дальше бороться за высокие места. Пока все получается волшебно», - приводит слова специалиста пресс-служба «молотобойцев».

По итогам 30 туров «Вест Хэм» набрал 52 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице английской Премьер-лиге.