Боуэна могут наказать за твит, написанный в 15-летнем возрасте

Вингер «Вест Хэма» Джаррод Боуэн попал в неприятную ситуацию из-за сообщения в «Твиттере» в 2012 году. Его слова были некорректны по отношению к темнокожим.

- В 2012 году я был 15-летним ребенком и написал оскорбительные незрелые слова. Хочу принести извинения за тот пост, особенно всем, кто причастен к «Вест Хэму», - написал Боуэн.

Футбольная ассоциация Англии обратила внимание на пост девятилетней давности. Боуэна могут наказать постфактум, как это было с Хамзой Чудури, который в 2019 году был оштрафован за слова из 2013 года: «Почему темнокожие такие быстрые? Потому что медленные сидят в тюрьме».

Форварду «Уотфорда» Андре Грэю припомнили гомофобные посты четырехлетней давности, помимо штрафа он был отстранен на четыре матча.