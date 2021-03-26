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Боуэна могут наказать за твит, написанный в 15-летнем возрасте

26 Марта 2021, 18:44,

Вингер «Вест Хэма» Джаррод Боуэн попал в неприятную ситуацию из-за сообщения в «Твиттере» в 2012 году. Его слова были некорректны по отношению к темнокожим.

- В 2012 году я был 15-летним ребенком и написал оскорбительные незрелые слова. Хочу принести извинения за тот пост, особенно всем, кто причастен  к «Вест Хэму», - написал Боуэн.

Футбольная ассоциация Англии обратила внимание на пост девятилетней давности. Боуэна могут наказать постфактум, как это было с Хамзой Чудури, который в 2019 году был оштрафован за слова из 2013 года: «Почему темнокожие такие быстрые? Потому что медленные сидят в тюрьме».

Форварду «Уотфорда» Андре Грэю припомнили гомофобные посты четырехлетней давности, помимо штрафа он был отстранен на четыре матча.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Вест Хэм, Джаррод Боуэн
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Комментарии (2)
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0
altmax
26 Марта 2021, 20:02

А я думал, что тёмненьким можно селф-джоук делать)

2
Spirit
26 Марта 2021, 18:52

ДБ!

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