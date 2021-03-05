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Тренер «Фулхэма» раскритиковал футбольные правила и ВАР

05 Марта 2021, 00:11,

Главный тренер «Фулхэма» Скотт Паркер недоволен футбольными правилами, которые запрещают засчитывать голы, если атакующий игрок умышленно или нет коснулся мяча рукой. Именно это случилось в начале второго тайма, когда «дачники» вроде как сравняли счет в игре с «Тоттенхэмом» (0:1).

- Я не понимаю, что еще мог сделать Лемина в том эпизоде. Мяч просто ударился в него. Судья следует правилам, но хотелось бы видеть в игре немного здравого смысла. Мы пытаемся сделать игру  такой богатой и такой стерильной. Мы как болельщики хотим видеть результативные и яркие матчи. ВАР всё это у нас отобрал. Ты не празднуешь гол, потому что опасаешься, что его отменят, - заявил Паркер на пресс-конференции.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Фулхэм, Скотт Паркер
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Комментарии (1)
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Super fanat
05 Марта 2021, 01:25

Истерика проигравшего! Всё по делу. Не хочется признавать, но Тоттенхэм победил заслуженно, на классе. Жалобы ничего не дают, а вот Паркер показал себя не в лучшем свете, раскритиковав футбольные правила...

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