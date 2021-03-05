Тренер «Фулхэма» раскритиковал футбольные правила и ВАР

Главный тренер «Фулхэма» Скотт Паркер недоволен футбольными правилами, которые запрещают засчитывать голы, если атакующий игрок умышленно или нет коснулся мяча рукой. Именно это случилось в начале второго тайма, когда «дачники» вроде как сравняли счет в игре с «Тоттенхэмом» (0:1).

- Я не понимаю, что еще мог сделать Лемина в том эпизоде. Мяч просто ударился в него. Судья следует правилам, но хотелось бы видеть в игре немного здравого смысла. Мы пытаемся сделать игру такой богатой и такой стерильной. Мы как болельщики хотим видеть результативные и яркие матчи. ВАР всё это у нас отобрал. Ты не празднуешь гол, потому что опасаешься, что его отменят, - заявил Паркер на пресс-конференции.