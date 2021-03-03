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Моуринью назвал секрет вывода Бэйла на пик формы

03 Марта 2021, 21:25,

Накануне матча с «Фулхэмом» в Премьер-лиге главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью похвалил вингера Гарета Бэйла и уколол «Реал», которому принадлежит футболист.

- На протяжении последних двух лет в «Реале» у него было то, что было. Спросите у них [почему Бэйл никак не мог набрать форму]. Возможно, если услышите ответ, сможете лучше понять, что там произошло. Не исключено, что терпение было главной причиной выхода Гарета на тот уровень, который он демонстрировал в последние недели, - заявил португалец репортерам.

В первых 16 матчах за лондонцев Бэйл забил четыре гола, а в следующих четырех поединках - столько же плюс три результативные передачи.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Тоттенхэм, Жозе Моуринью, Гарет Бэйл
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