Моуринью: «В АПЛ не бывает лёгких матчей, но я думаю, что мы заслужили победу»

В четверг «Тоттенхэм» обыграл «Фулхэм» (1:0), уступив сопернику в количестве ударом и контроле мяча. Главный тренер «шпор» Жозе Моуринью считает результат заслуженным и закономерным.

- Я верю, что мы были сегодня командой и имели много моментов, чтобы забить еще и «убить» интригу. Мы этого не сделали и во втором тайме до некоторых наших замен соперник нас здорово поддавливал. Нам пришлось обороняться, и Уго Льорис совершил парочку важных сэйвов, - заявил Моуринью BT Sport. - Это Премьер-лига, здесь не бывает легких матчей, но я думаю, что мы заслужили победу.

После сегодняшнего успеха «Тоттенхэм» остался на восьмом месте, отставание от зоны Лиги чемпионов - пять очков.