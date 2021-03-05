Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Моуринью: «В АПЛ не бывает лёгких матчей, но я думаю, что мы заслужили победу»

05 Марта 2021, 00:19,

В четверг «Тоттенхэм» обыграл «Фулхэм» (1:0), уступив сопернику в количестве ударом и контроле мяча. Главный тренер «шпор» Жозе Моуринью считает результат заслуженным и закономерным.

- Я верю, что мы были сегодня командой и имели много моментов, чтобы забить еще и «убить» интригу. Мы этого не сделали и во втором тайме до некоторых наших замен соперник нас здорово поддавливал.  Нам пришлось обороняться, и Уго Льорис совершил парочку важных сэйвов, - заявил Моуринью BT Sport. - Это Премьер-лига, здесь не бывает легких матчей, но я думаю, что мы заслужили победу.

После сегодняшнего успеха «Тоттенхэм» остался на восьмом месте, отставание от зоны Лиги чемпионов - пять очков.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Тоттенхэм, Жозе Моуринью
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