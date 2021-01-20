Гвардиола: «Мы контролировали игру»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Астон Виллой» (2:0).

«Мне кажется, что мы контролировали игру. Да, у нас был небольшой провал, за 5-7 минут «Астон Вилла» создала два или три шанса. Когда у них есть такие игроки, как Уоткинс, Грилиш и Баркли, то важно играть осторожно.

Офсайд в первом голе? Я не видел повтора, но для этого существует ВАР. Я не собираюсь говорить о судействе, мы показали блестящую игру в матче с топ-командой», - цитирует Гвардиолу MOTF.

Сегодняшняя победа позволила «горожанам» выйти на первую строчку в турнирной таблице английской Премьер-лиги.