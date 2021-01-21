Зинченко прокомментировал победу над «Астон Виллой»

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко поделился эмоциями после победы над бирмингемской «Астон Виллой» в перенесенном поединке первого тура АПЛ. Манкунианцы выиграли со счетом 2:0.

«Три балла, сухая победа. Сражаемся до конца», - гласит сообщение украинского футболиста в «Инстаграме».

После 18 проведенных матчей подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 38 очков и занимают второе место в турнирной таблице АПЛ. «Горожане» отстают от лидирующего «Манчестер Юнайтед» на два балла.

Следующий поединок в чемпионате Англии «Манчестер Сити» проведет на выезде с «Вест Бромвичем».