Смит – об удалении: «Я спросил резервного судью: «Тебе подарили мячи для жонглирования на Рождество?»

Главный тренер «Астон Виллы» Дин Смит раскритиковал судейство в матче с «Манчестер Сити» (0:2).

«У нас было всего три дня на тренировки, мы играли с сильной командой. У «Манчестер Сити» было много опасных моментов, но они их упустили.

Я не понимаю правил, Родри находился в десятиметровом офсайде, вернулся и отобрал мяч. Это просто отвратительное решение. Я спросил резервного судью: «Тебе подарили мячи для жонглирования на Рождество?», после чего получил красную карточку. Не думаю, что кого-то удалили бы за такое», - цитирует Смита BBC.

«Астон Вилла» опустилась на одиннадцатую строчку в турнирной таблице английской Премьер-лиги.