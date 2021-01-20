Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Силва – о победе над «Астон Виллой»: «Очень тяжёлая игра»

20 Января 2021, 23:31,

Global Look Press

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва прокомментировал победу над «Астон Виллой» (2:0).

«Это была очень тяжелая игра для нас, потому что мы не могли забить до 79-й минуты, сейчас команда счастлива. Важная победа.

Прошло много времени с тех пор, как я в последний раз забивал. Конечно, я рад. Самое главное, что мы сейчас в лидерах, но впереди ещё очень долгий путь.

Мы здорово играем в последнее время, мало пропускаем, нужно продолжать в том же духе», - цитирует Силву BT Sport.

Сегодняшняя победа позволила «горожанам» выйти на первое место в АПЛ.

26-летний португалец сыграл 21 матч за «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне и забил три гола.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Сити, Астон Вилла, Бернарду Силва
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
Месси грозит длительная дисквалификация за удаление в финале Суперкубка Испании
Месси грозит длительная дисквалификация за удаление в финале Суперкубка Испании
Мбаппе и Холанн: Почему топ-клубы не должны выбирать только одного из них
Мбаппе и Холанн: Почему топ-клубы не должны выбирать только одного из них
Российская Премьер-лига становится местом для ненужных в Европе футболистов
Российская Премьер-лига становится местом для ненужных в Европе футболистов
«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, Месси был удалён с поля
«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, Месси был удалён с поля


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола