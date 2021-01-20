Силва – о победе над «Астон Виллой»: «Очень тяжёлая игра»

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20 Января 2021, 23:31,
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Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва прокомментировал победу над «Астон Виллой» (2:0).
«Это была очень тяжелая игра для нас, потому что мы не могли забить до 79-й минуты, сейчас команда счастлива. Важная победа.
Прошло много времени с тех пор, как я в последний раз забивал. Конечно, я рад. Самое главное, что мы сейчас в лидерах, но впереди ещё очень долгий путь.
Мы здорово играем в последнее время, мало пропускаем, нужно продолжать в том же духе», - цитирует Силву BT Sport.
Сегодняшняя победа позволила «горожанам» выйти на первое место в АПЛ.
26-летний португалец сыграл 21 матч за «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне и забил три гола.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Манчестер Сити, Астон Вилла, Бернарду Силва