Уокер получил травму в матче с «Астон Виллой», вместо него вышел Зинченко

В рамках перенесенного матча первого тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» на своем поле принимает «Астон Виллу».

На 28-й минуте травму бедра получил защитник «горожан» Кайл Уокер, вместо него на поле появился украинец Александр Зинченко.

На данный момент идёт 32-я минута, счёт в матче пока не открыт.

Отметим, что в случае победы «Манчестер Сити» имеют шанс выйти на промежуточное первое место в АПЛ, отставание от лидирующего «Лестера» составляет три зачетных балла.

30-летний Уокер принял участие в 21 игре «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне, забил один гол и отдал одну голевую передачу.