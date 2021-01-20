Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Уокер получил травму в матче с «Астон Виллой», вместо него вышел Зинченко

20 Января 2021, 21:37,

Global Look Press

В рамках перенесенного матча первого тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» на своем поле принимает «Астон Виллу».

На 28-й минуте травму бедра получил защитник «горожан» Кайл Уокер, вместо него на поле появился украинец Александр Зинченко.

На данный момент идёт 32-я минута, счёт в матче пока не открыт.

Отметим, что в случае победы «Манчестер Сити» имеют шанс выйти на промежуточное первое место в АПЛ, отставание от лидирующего «Лестера» составляет три зачетных балла.

30-летний Уокер принял участие в 21 игре «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне, забил один гол и отдал одну голевую передачу.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Сити, Кайл Уокер
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