«Манчестер Сити» разобрался с «Астон Виллой» и вышел на первое место в АПЛ

В среду «Манчестер Сити» играл отложенный матч первого тура чемпионата Англии против «Астон Виллы».

Бирмингемцы периодически пропускали уколы противника, но стойко держали оборону и нули на табло вплоть до 79-й минуты, когда Бернарду Силва обыграл опекуна и направил мяч в дальний верхний угол. Также вспомним удар в упор в голкипера все того же Силвы и выстрел Жоау Канселу в перекладину. На 90-й минуте «Сити» получил право на 11-метровый за игру рукой защитника, и Илкай Гюндоган не упустил свой шанс.

В итоге 2:0, девятая победа «горожан» кряду впервые в сезоне вывела команду Хосепа Гвардиолы на самую вершину таблицы.