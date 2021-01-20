Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
3

«Манчестер Сити» разобрался с «Астон Виллой» и вышел на первое место в АПЛ

20 Января 2021, 22:55,

Global Look Press

В среду «Манчестер Сити» играл отложенный матч первого тура чемпионата Англии против «Астон Виллы».

Протокол игры  
Манчестер Сити 2:0 Астон Вилла
(1:0) Силва Бернарду 79'    
(2:0) Гюндоган Илкай 90'    
Эдерсон Мораес Уокер Кайл   28' (Зинченко Александр (   28') Стоунс Джон Диаш Рубен Родри Эрнандес Канселу Жоау Стерлинг Рахим   72' (Марез Рияд (   72') Де Брёйне Кевин   59' (Жезус Габриэль (   59') Гюндоган Илкай Фоден Фил Силва Бернарду
Запасные: Гарсия Эрик МендиБенжамен Бернабе Адриан Стеффен Закари Фернандиньо Фернандо Торрес Ферран
Мартинес Эмилиано Кэш Мэтти Конса Эзри Мингс Тайрон Таргетт Мэтт   75' (Тейлор Нил (   75'   86') Соарес Дуглас   67' Макгинн Джон Траоре Бертран   68' (Рамси Джакоб (   68') Баркли Росс   68' (Эль-Гази Анвар (   68') Грилиш Джек Уоткинс Олли
Запасные: Эль-Мухамади Ахмед Энгельс Бьорн Гильберт Фредерик Дэвис Кинан Хитон Том Накамба Марвелус
20 января. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).

Бирмингемцы периодически пропускали уколы противника, но стойко держали оборону и нули на табло вплоть до 79-й минуты, когда Бернарду Силва обыграл опекуна и направил мяч в дальний верхний угол. Также вспомним удар в упор в голкипера все того же Силвы и выстрел Жоау Канселу в перекладину. На 90-й минуте «Сити» получил право на 11-метровый за игру рукой защитника, и Илкай Гюндоган не упустил свой шанс.

В итоге 2:0, девятая победа «горожан» кряду впервые в сезоне вывела команду Хосепа Гвардиолы на самую вершину таблицы.

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Сити, Астон Вилла
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (3)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Oleg-Chelsea
20 Января 2021, 23:29

Первый год вообще нельзя были засчитывать. Грубая ошибка и это убило прекрасный матч!

1
redwhite1959
20 Января 2021, 23:03

Заслуженная победа хозяев - счёт должен был быть крупнее, но реализация подводила игроков МанСити. Если отвлечься от результата матча, то наибольшее впечатление оставила игра Фодена и Грилиша - у обоих великолепная техника и "светлая голова". Оба - воспитанники своих клубов и - если не уйдут в другие команды - могут стать легендами своих. У сборной Англии сейчас потрясающая молодёжь!

1
ингерман
20 Января 2021, 23:00

ай отличненько хоть и натужненько по счету как-то.. 2-й тока на 94 мин вкатили с пеналя.. а так весь матч скользковато было.. впрочем вернулись на свое законное место.. так держать робяты! )))

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
Месси грозит длительная дисквалификация за удаление в финале Суперкубка Испании
Месси грозит длительная дисквалификация за удаление в финале Суперкубка Испании
Мбаппе и Холанн: Почему топ-клубы не должны выбирать только одного из них
Мбаппе и Холанн: Почему топ-клубы не должны выбирать только одного из них
Российская Премьер-лига становится местом для ненужных в Европе футболистов
Российская Премьер-лига становится местом для ненужных в Европе футболистов
«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, Месси был удалён с поля
«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, Месси был удалён с поля


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола