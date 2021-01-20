«Манчестер Сити» разобрался с «Астон Виллой» и вышел на первое место в АПЛ

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20 Января 2021, 22:55,
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В среду «Манчестер Сити» играл отложенный матч первого тура чемпионата Англии против «Астон Виллы».
Протокол игры
|(1:0) Силва Бернарду 79'
|(2:0) Гюндоган Илкай 90'
Эдерсон Мораес • Уокер Кайл 28' ( Зинченко Александр ( 28') • Стоунс Джон • Диаш Рубен • Родри Эрнандес • Канселу Жоау • Стерлинг Рахим 72' ( Марез Рияд ( 72') • Де Брёйне Кевин 59' ( Жезус Габриэль ( 59') • Гюндоган Илкай • Фоден Фил • Силва Бернарду
Запасные: Гарсия Эрик • МендиБенжамен • Бернабе Адриан • Стеффен Закари • Фернандиньо Фернандо • Торрес Ферран
Мартинес Эмилиано • Кэш Мэтти • Конса Эзри • Мингс Тайрон • Таргетт Мэтт 75' ( Тейлор Нил ( 75' ) • 86'Соарес Дуглас • 67'Макгинн Джон • Траоре Бертран 68' ( Рамси Джакоб ( 68') • Баркли Росс 68' ( Эль-Гази Анвар ( 68') • Грилиш Джек • Уоткинс Олли
Запасные: Эль-Мухамади Ахмед • Энгельс Бьорн • Гильберт Фредерик • Дэвис Кинан • Хитон Том • Накамба Марвелус
20 января. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).
Бирмингемцы периодически пропускали уколы противника, но стойко держали оборону и нули на табло вплоть до 79-й минуты, когда Бернарду Силва обыграл опекуна и направил мяч в дальний верхний угол. Также вспомним удар в упор в голкипера все того же Силвы и выстрел Жоау Канселу в перекладину. На 90-й минуте «Сити» получил право на 11-метровый за игру рукой защитника, и Илкай Гюндоган не упустил свой шанс.
В итоге 2:0, девятая победа «горожан» кряду впервые в сезоне вывела команду Хосепа Гвардиолы на самую вершину таблицы.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Манчестер Сити, Астон Вилла
Первый год вообще нельзя были засчитывать. Грубая ошибка и это убило прекрасный матч!
Заслуженная победа хозяев - счёт должен был быть крупнее, но реализация подводила игроков МанСити. Если отвлечься от результата матча, то наибольшее впечатление оставила игра Фодена и Грилиша - у обоих великолепная техника и "светлая голова". Оба - воспитанники своих клубов и - если не уйдут в другие команды - могут стать легендами своих. У сборной Англии сейчас потрясающая молодёжь!
ай отличненько хоть и натужненько по счету как-то.. 2-й тока на 94 мин вкатили с пеналя.. а так весь матч скользковато было.. впрочем вернулись на свое законное место.. так держать робяты! )))