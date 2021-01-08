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Паркер: «Митрович поступил безответственно и неприемлемо»

08 Января 2021, 00:51,

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Главный тренер «Фулхэма» Скотт Паркер раскритиковал форварда Александра Митровича, который нарушил медицинский протокол, встречая Новый год в компании соотечественника, капитана «Кристал Пэлас» Луки Миливоевича.

Паркер, который вынужден был самоизолироваться на Рождество, был в гневе, увидев снимок празднующих футболистов.

- Он понимает, что допустил ошибку, понимает, что это безответственно и неприемлемо. Мы проведем внутреннее расследование, - приводит слова Скотта Паркера Goal.

В текущем сезоне Митрович провел за лондонцев 15 матчей, в которых отметился тремя голами.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Фулхэм, Скотт Паркер, Александр Митрович
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