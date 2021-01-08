Паркер: «Митрович поступил безответственно и неприемлемо»

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08 Января 2021, 00:51,
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Главный тренер «Фулхэма» Скотт Паркер раскритиковал форварда Александра Митровича, который нарушил медицинский протокол, встречая Новый год в компании соотечественника, капитана «Кристал Пэлас» Луки Миливоевича.
Паркер, который вынужден был самоизолироваться на Рождество, был в гневе, увидев снимок празднующих футболистов.
- Он понимает, что допустил ошибку, понимает, что это безответственно и неприемлемо. Мы проведем внутреннее расследование, - приводит слова Скотта Паркера Goal.
В текущем сезоне Митрович провел за лондонцев 15 матчей, в которых отметился тремя голами.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Фулхэм, Скотт Паркер, Александр Митрович