Паркер: «Митрович поступил безответственно и неприемлемо»

Главный тренер «Фулхэма» Скотт Паркер раскритиковал форварда Александра Митровича, который нарушил медицинский протокол, встречая Новый год в компании соотечественника, капитана «Кристал Пэлас» Луки Миливоевича.

Паркер, который вынужден был самоизолироваться на Рождество, был в гневе, увидев снимок празднующих футболистов.

- Он понимает, что допустил ошибку, понимает, что это безответственно и неприемлемо. Мы проведем внутреннее расследование, - приводит слова Скотта Паркера Goal.

В текущем сезоне Митрович провел за лондонцев 15 матчей, в которых отметился тремя голами.