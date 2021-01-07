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Лалас: «Пулишич слишком хорош для этого «Челси»

07 Января 2021, 23:33,

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Бывший футболист сборной США Алекси Лалас считает, что его соотечественнику Кристиану Пулишичу нечего делать в сегодняшнем «Челси».

- Я скажу это прямо сейчас: Кристиан Пулишич слишком хорош для этого «Челси», - заявил Лалас.

Он также добавил, что игрок постоянно ищет мяч, собирает на себя по 2-3 соперника, но не находит поддержки партнеров, а также делает слишком много на фоне одноклубников.

- Он сияет, хотя рядом находятся не самые сильные игроки, несмотря на то, что у «Челси» много денег и достаточно дорогие новички, - добавил Лалас в эфире Fox Soccer.

Пулишич, оцениваемый в 60 млн евро, провел в этом сезоне 13 матчей, в которых забил два гола.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Челси, Кристиан Пулишич, Алекси Лалас
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Комментарии (1)
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0
Underdog
07 Января 2021, 23:38

Пулишич вообще отстой

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