Лалас: «Пулишич слишком хорош для этого «Челси»

Бывший футболист сборной США Алекси Лалас считает, что его соотечественнику Кристиану Пулишичу нечего делать в сегодняшнем «Челси».

- Я скажу это прямо сейчас: Кристиан Пулишич слишком хорош для этого «Челси», - заявил Лалас.

Он также добавил, что игрок постоянно ищет мяч, собирает на себя по 2-3 соперника, но не находит поддержки партнеров, а также делает слишком много на фоне одноклубников.

- Он сияет, хотя рядом находятся не самые сильные игроки, несмотря на то, что у «Челси» много денег и достаточно дорогие новички, - добавил Лалас в эфире Fox Soccer.

Пулишич, оцениваемый в 60 млн евро, провел в этом сезоне 13 матчей, в которых забил два гола.