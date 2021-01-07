Полузащитник «Фулхэма» требует остановить АПЛ: «Поступают с футболистами, как с морскими свинками!»

32-летний полузащитник «Фулхэма» Кевин Макдональд выступил с обращением об остановке текущего сезона АПЛ после известия о закрытии «Астон Виллой» своей тренировочного центра после ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

«Сколько необходимо вспышек и закрытий, пока игру не остановят? Они поступают с футболистами, как с морскими свинками!», — объявил шотландец в своем «Инстаграме».

Напомним, 5 января руководство английского чемпионата объявило о рекордном количестве положительных тестов за 7 дней - 40 случаев коронавируса были обнаружены среди 2295 игроков и персонала клубов.