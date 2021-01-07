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Полузащитник «Фулхэма» требует остановить АПЛ: «Поступают с футболистами, как с морскими свинками!»

07 Января 2021, 22:11,


32-летний полузащитник «Фулхэма» Кевин Макдональд выступил с обращением об остановке текущего сезона АПЛ после известия о закрытии «Астон Виллой» своей тренировочного центра  после ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом.
«Сколько необходимо вспышек и закрытий, пока игру не остановят? Они поступают с футболистами, как с морскими свинками!», — объявил шотландец в своем «Инстаграме».
Напомним, 5 января руководство английского чемпионата объявило о рекордном количестве положительных тестов за 7 дней -  40 случаев коронавируса были обнаружены среди 2295 игроков и персонала клубов.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Фулхэм, Кевин Макдональд
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