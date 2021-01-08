Лэмпард высказался о текущей ситуации в лиге из-за пандемии

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мнением относительно заболеваемости игроков в АПЛ.

«Мне не совсем комфортно, но мы должны соблюдать правила, мы должны продолжать играть», - заявил наставник лондонцев.

Напомним, три дня назад Премьер-лига объявила о 40 положительных тестах на коронавирус, что является наибольшим количеством заболеваний за текущий сезон. «Астон Вилла» закрыла тренировочную базу из-за неблагоприятной ситуации со здоровьем футболистов и персонала, но ее матч Кубка Англии с «Ливерпулем» состоится. Бирмингемцы намерены выпустить на этот поединок резервный состав.