Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Лэмпард высказался о текущей ситуации в лиге из-за пандемии

08 Января 2021, 21:17,

Global Look Press

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мнением относительно заболеваемости игроков в АПЛ.

«Мне не совсем комфортно, но мы должны соблюдать правила, мы должны продолжать играть», - заявил наставник лондонцев.

Напомним, три дня назад Премьер-лига объявила о 40 положительных тестах на коронавирус, что является наибольшим количеством заболеваний за текущий сезон. «Астон Вилла» закрыла тренировочную базу из-за неблагоприятной ситуации со здоровьем футболистов и персонала, но ее матч Кубка Англии с «Ливерпулем» состоится. Бирмингемцы намерены выпустить на этот поединок резервный состав.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Челси, Фрэнк Лэмпард
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