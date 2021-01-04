Горе от денег: Почему Лэмпард проваливается в «Челси»

«Челси», потратив кучу денег во время летнего трансферного окна, буксует в английской Премьер-лиге. В СМИ уже появились разговоры о том, что лондонцы могут сменить наставника. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о ситуации в стане «синих».

Накануне сезона от «Челси» ждали многого. В прошлом сезоне Фрэнк Лэмпард сумел внедрить в состав команды много молодёжи и занять место в топ-4. Этот результат был всеми признан успешным. Для Лэмпарда тот сезон в некотором смысле можно было считать испытательным сроком. Учитывая, что лондонцы не могли осуществлять трансферы на вход, найти сильного тренера на место ушедшего Маурицио Сарри было невозможно. Однако молодой Лэмпард, который до этого трудился лишь в чемпионшипе, дал результат. В награду за это он получил второй сезон.

Летом Лэмпард получил такое усиление, которое никто себе не смог позволить. «Челси» выложил около 250 миллионов евро, получив Кая Хаверца, Тимо Вернера, Бена Чилвелла, Хакима Зиеша, а заодно ещё нового вратаря Эдуара Менди и дядьку-наставника Тьяго Силву. Учитывая, что «Челси» никого не потерял, лондонцы выглядели настоящим претендентом на борьбу даже за чемпионство. Однако вместо этого по окончании boxing day «синие» зависли в середине таблиицы, и разрыв от лидеров большой. Даже от зоны Лиги чемпионов по потерянным баллам «Челси» отстаёт на шесть очков.

К январю появилось чёткое ощущение, что Лэмпард как раз и пострадал от тех вливаний, который были летом. Вернер попал в жестокий кризис и уже много матчей не забивает. Хаверц и вовсе ещё не приспособился к Англии. Зиеш из-за травм сыграл не так много, но и он пока не впечатляет. При этом Лэмпард активно использует новичков — не зря же за них было заплачено много денег! Однако результат делают не они, а другие. Пока Вернер страдает от безголевой серии, но стабильно играет в основе, отличаются Абрахам и Жиру. Пока Лэмпард пытался встроить Хаверца, лидером полузащиты оставался Маунт. Тьяго Силва пришёл бесплатно, но всё же тоже получил место в основе, а оплотом надежности не выглядит.

Лэмпард явно не справляется с ситуацией усиления команды. Очевидно, ему было просто в «Дерби» и в прошлом сезоне с молодёжью «Челси» год назад. Лэмпард был авторитетом и едва ли не главной звездой в обоих случаях. Однако теперь тренеру надо кроме харизмы что-то давать в профессиональном плане, а у «синих» не видно рисунка игры, какого-то плана. Лэмпард делает ставку на имена, которая не работает. При этом наставник в последнее время всё чаще всё сваливает на игроков. Лэмпард раскритиковал их после матча с «Арсеналом», чуть менее жёстко, но всё же укорял подопечных после поединка с «Манчестер Сити». Когда тренер начинает публично выговаривать что-то футболистам, обычно это свидетельствует о начале конца.

Разговоры о том, что Лэмпард может покинуть «Челси», уже ведутся. При этом вряд ли это просто результат отдельной неудачной серии. В целом всё ещё можно исправить в Премьер-лиге, да и плей-офф Лиги чемпионов впереди. Видимо, просто и в руководстве «Челси» понимают, что неопытный Лэмпард просто теряет нити управления коллективом. Тренеру не удаётся поставить игру, молодые футболисты, в которых была инвестирована куча денег, затухают, а наставник к тому же публично ругает подопечных. Если Лэмпард срочно не исправит ситуацию, то замена тренера уже в ближайшие недели выглядит вполне реальным развитием событий.

Андрей Центров