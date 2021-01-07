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«Бёрнли» объявил о вспышке коронавируса в команде

07 Января 2021, 22:30,


Клубы Премьер-лиги продолжают страдать от коронавируса, который всё активнее выводит из строя футболистов. В четверг вечером о вспышке опасной болезни в «Бёрнли» объявил главный тренер Шон Дайч.

- У нас есть несколько случаев, которые могут нам навредить. Нужно поступить мудро и защитить футболистов, - заявил Дайч в интервью MEN.

Наставник выразил опасение, что новые случаи могут быть выявлены в ближайшие дни, и футболистам нужно соблюдать самые строгие меры предосторожности, чтобы пресечь массовую вспышку COVID-19 в команде.

В субботу «Бёрнли» предстоит кубковый матч против «МК Донс», а на 12 января намечена встреча с «МЮ».
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Бёрнли, коронавирус в Англии, Шон Дайч
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