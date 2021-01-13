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«Манчестер Юнайтед» и «Эвертон» вырвали победы в концовках матчей

13 Января 2021, 01:15,

Global Look Press

«Манчестер Юнайтед» провёл сильный выездной матч против «Бёрнли», который слабо играет впереди, что ещё раз было доказано сегодня, но также обладает неплохой обороной. «Красные дьяволы» на протяжении всего матча обостряли игру впереди, но долго не могли забить, а когда мяч оказался в сетке, был зафиксирован фол со стороны Гарри Магуайра, который наносил удар головой.  Также отметим игру голкипера Ника Поупа, который несколько раз здорово выручил одноклубников. Но он был бессилен на 71-й минуте, когда Поль Погба с лета здорово пробил после доставки мяча от Маркуса Рэшфорда. «Бёрнли» ожил в самой концовке, создав тройку толковых моментов, но не отыгрался.

1:0, и «Манчестер Юнайтед» - единоличный лидер АПЛ с отрывом в три очка от второго места.

В параллельном матче «Эвертон» гостил у «Вулверхэмптона», не был острее противника, но свои три очка набрал благодаря голам Алекса Айуоби и Майкла Кина - 2:1.

Протокол игры  
Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед
    71' Погба Поль (0:1)
Поуп Ник Лоутон Мэттью Тарковски Джеймс Ми Бен Питерс Эрик Гудмундссон Йоханн Браунхилл Джош Вествуд Эшли   62' Брэйди Роберт   65' (Макнил Дуайт (   65') Барнс Эшли   88' (Родригес Джей (   88') Вуд Крис   80' (Выдра Матей (   80')
Запасные: Норрис Уилл Корк Джек Бенсон Джош Стивенс Дейл Бардсли Филипп Лонг Кевин
Де Хеа Давид Уан-Биссака Аарон Байи Эрик Магуайр Гарри Шоу Люк   32' Погба Поль Матич Неманья Рэшфорд Маркус   80' (Гринвуд Мэйсон (   80') Фернандеш Бруну   45'   89' (Мактоминай Скотт (   89') Марсьяль Антони   90' (Туанзебе Аксел (   90') Кавани Эдинсон
Запасные: Мата Хуан Ван де Бек Донни Джеймс Дэниэл Теллес Алекс Фред Сантос Хендерсон Дин
12 января. Стадион "Терф Мур" (Бёрнли).
Протокол игры  
Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед
    71' Погба Поль (0:1)
Поуп Ник Лоутон Мэттью Тарковски Джеймс Ми Бен Питерс Эрик Гудмундссон Йоханн Браунхилл Джош Вествуд Эшли   62' Брэйди Роберт   65' (Макнил Дуайт (   65') Барнс Эшли   88' (Родригес Джей (   88') Вуд Крис   80' (Выдра Матей (   80')
Запасные: Норрис Уилл Корк Джек Бенсон Джош Стивенс Дейл Бардсли Филипп Лонг Кевин
Де Хеа Давид Уан-Биссака Аарон Байи Эрик Магуайр Гарри Шоу Люк   32' Погба Поль Матич Неманья Рэшфорд Маркус   80' (Гринвуд Мэйсон (   80') Фернандеш Бруну   45'   89' (Мактоминай Скотт (   89') Марсьяль Антони   90' (Туанзебе Аксел (   90') Кавани Эдинсон
Запасные: Мата Хуан Ван де Бек Донни Джеймс Дэниэл Теллес Алекс Фред Сантос Хендерсон Дин
12 января. Стадион "Терф Мур" (Бёрнли).
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Юнайтед, Эвертон, Вулверхэмптон, Бёрнли
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Комментарии (1)
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0
Element-22
13 Января 2021, 01:24

Да ладно... чистое первое?...
Уберите Марсьяля уже! Этот клоун нас сначала из ЛЧ выкинул, а сейчас мог победы лишить своим «шикарным» выходом 1 на 1.

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