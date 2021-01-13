«Манчестер Юнайтед» и «Эвертон» вырвали победы в концовках матчей

«Манчестер Юнайтед» провёл сильный выездной матч против «Бёрнли», который слабо играет впереди, что ещё раз было доказано сегодня, но также обладает неплохой обороной. «Красные дьяволы» на протяжении всего матча обостряли игру впереди, но долго не могли забить, а когда мяч оказался в сетке, был зафиксирован фол со стороны Гарри Магуайра, который наносил удар головой. Также отметим игру голкипера Ника Поупа, который несколько раз здорово выручил одноклубников. Но он был бессилен на 71-й минуте, когда Поль Погба с лета здорово пробил после доставки мяча от Маркуса Рэшфорда. «Бёрнли» ожил в самой концовке, создав тройку толковых моментов, но не отыгрался.

1:0, и «Манчестер Юнайтед» - единоличный лидер АПЛ с отрывом в три очка от второго места.

В параллельном матче «Эвертон» гостил у «Вулверхэмптона», не был острее противника, но свои три очка набрал благодаря голам Алекса Айуоби и Майкла Кина - 2:1.