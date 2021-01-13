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Матич: «Манчестер Юнайтед» находится на своём месте»

13 Января 2021, 09:41,

Global Look Press

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич высказался о гостевой победе над «Бёрнли» (1:0) в перенесенном поединке первого тура английской Премьер-лиги.

«Команда проделала хорошую работу и заслуженно набрала очки. «Манчестер Юнайтед» поднялся на вершину турнирной таблицы, мы безумно рады этому. Сейчас мы находимся на своем месте», - передает слова сербского футболиста издание BBC Sport.

После 17 туров чемпионата Англии «красные дьяволы» набрали 36 баллов и занимают первое место в турнирной таблице. Подопечные Уле Гуннара Сульшера опережают идущий вторым «Ливерпуль» на три очка.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Неманья Матич
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