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​Погба имеет шансы сыграть с «Бёрнли»

11 Января 2021, 18:50,

Global Look Press

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба имеет шансы сыграть в матче Премьер-лиги против «Бёрнли», который пройдёт во вторник, двенадцатого января. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер команды Уле Гуннар Сульшер.

«Погба, Байи, Шоу и Линделоф тренировались сегодня. Поль и Эрик в процессе занятия выполняли не всё, в отличие от Люка и Виктора. У меня есть приличный выбор футболистов. Давайте посмотрим, как будут Погба и Байи чувствовать себя завтра», - рассказал Сульшер.

В случае победы над «Бёрнли» «Манчестер Юнайтед» станет единоличным лидером Премьер-лиги даже по потерянным очкам.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Поль Погба, Люк Шоу, Эрик Байи, Виктор Линделоф
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