​Погба имеет шансы сыграть с «Бёрнли»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба имеет шансы сыграть в матче Премьер-лиги против «Бёрнли», который пройдёт во вторник, двенадцатого января. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер команды Уле Гуннар Сульшер.

«Погба, Байи, Шоу и Линделоф тренировались сегодня. Поль и Эрик в процессе занятия выполняли не всё, в отличие от Люка и Виктора. У меня есть приличный выбор футболистов. Давайте посмотрим, как будут Погба и Байи чувствовать себя завтра», - рассказал Сульшер.

В случае победы над «Бёрнли» «Манчестер Юнайтед» станет единоличным лидером Премьер-лиги даже по потерянным очкам.