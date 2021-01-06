КОНМЕБОЛ просит отменить дисквалификацию Кавани

Форвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани получил дисквалификацию на три матча за использование слова «негрито» в адрес друга в «Инстаграме». Федерация футбола Уругвая призвала ФА Англии отменить наказание футболиста, так в его родной стране и большей части Южной Америки это частоупотребляемое слово, не несущее отрицательной смысловой нагрузки.

Во вторник КОНМЕБОЛ (Южноамериканская конфедерация футбола) выступила на защиту Кавани: «Дисциплинарная мера не учитывает культурную особенность и использование конкретного термина в повседневном общении в Уругвае». Также в заявлении КОНМЕБОЛ отмечается, что Кавани никого не оскорбил.