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КОНМЕБОЛ просит отменить дисквалификацию Кавани

06 Января 2021, 00:11,

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Форвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани получил дисквалификацию на три матча за использование слова «негрито» в адрес друга в «Инстаграме». Федерация футбола Уругвая призвала ФА Англии отменить наказание футболиста, так в его родной стране и большей части Южной Америки это частоупотребляемое слово, не несущее отрицательной смысловой нагрузки.

Во вторник КОНМЕБОЛ (Южноамериканская конфедерация футбола) выступила на защиту Кавани: «Дисциплинарная мера не учитывает культурную особенность и использование конкретного термина в повседневном общении в Уругвае». Также в заявлении КОНМЕБОЛ отмечается, что Кавани никого не оскорбил.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Юнайтед, Эдинсон Кавани
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Комментарии (1)
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CELTIC FROST
06 Января 2021, 02:26

Понятное дело, что не оскорбил. Но толерастия и истерика вокруг "важнейшей расы" делают свое дело.

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